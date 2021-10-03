أظهر مقطع فيديو لحظة دخول إحدى سفن “جلالة الملك” الحربية، التابعة للقوات البحرية الملكية السعودية داخل أجواء إعصار شاهين في بحر العرب.

جاء ذلك خلال توجه السفينة الحربية السعودية إلى باكستان، للمشاركة في التمرين المختلط “نسيم البحر 13”.