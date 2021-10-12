أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لحظة نجاة جندي أمريكي في ولاية فلوريدا من الموت بأعجوبة في اللحظات الأخيرة.

حادث على الطريق

ووثق المقطع محاولة الجندي مساعدة سائق تعطلت سيارته وسط الطريق، ولكن جاءت سيارة مسرعة من الخلف لتصطدم بالمركبة المتوقفة.

قرار في جزء من الثانية

وقفز الجندي الأمريكي مسرعًا من مكانه وهرب قبل أن تسحقه السيارة المسرعة من الخلف.

وعلق الجندي بعد نجاته، قائلًا: “لقد تمكنت من سماع صوت صرير الشاحنة الصغيرة ونظرت إلى يساري وكان لدي قرار في جزء من الثانية لأتخذه”.