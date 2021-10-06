وثق مقطع فيديو لحظة هطول أمطار الليث الغزيرة خلال الساعات الماضية فيما لا تزال الفرصة مهيأة لمزيد من أمطار الخير والبركة.

امطار غزيرة بني يزيد شرق الليث رصد العضو / @Ah7_ma7 pic.twitter.com/Xa77OQGFUJ — طقس منطقة مكة المكرمة ⛈ (@Makkah_wether) October 6, 2021

وكان المركز الوطني للأرصاد، نبه اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، ومحافظات الطائف وميسان وأضم والعرضيات والجموم والكامل وخليص والليث والقنفذة، تستمر إلى الجمعة.

تحذير من طقس مكة

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران (خرخير، شرورة)، ومناطق (جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة).

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.