أعلن الجيش الباكستاني عن مباشرة قواته أعمال البحث والإنقاذ والإغاثة في المناطق التي ضربها الزلزال المدمر فجر اليوم، في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، وأسفر عن مصرع ما لا يقل عن 20 شخصاً وإصابة أكثر من 200 آخرين بجروح.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش أنه تم إرسال فرق عسكرية مدعومة بالطائرات المروحية في منطقة “هارناي” الأكثر تضرراً، حيث تقوم فرق الجيش بنقل المصابين بالطائرات المروحية إلى المستشفيات، وتأمين المواد الأساسية والمأوى للمنكوبين.

وأضاف البيان أن قوات الجيش تنسق مع السلطات الحكومية المحلية بتأمين الأطباء والأدوية اللازمة والمواد الغذائية.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن تعازيه في ضحايا الزلزال، وأمر جميع المؤسسات الوطنية بمساعدة الحكومة الإقليمية في بلوشستان في جهود الإغاثة بالمناطق المتضررة بالزلزال، وتوفير التسهيلات الطبية للمصابين.

At least 11 people were killed and about 200 injured in a 5.7-magnitude #earthquake in Pakistan.

The quake was centered near #Harnai district in Baluchistan province, according to @USGS pic.twitter.com/odYwvZGwjR

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) October 7, 2021