اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير تبوك ، على صحة المواطن مشهور بن مهدي الحمري البلوي الذي تبرع بكليته لشقيقته، التي تعاني من الفشل الكلوي.

اتصال أمير تبوك بالمواطن

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سمو أمير منطقة تبوك اليوم مع المواطن مشهور البلوي الذي يرقد في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، مثمّنًا له هذه البادرة الطيبة.

ونوّه سمو أمير منطقة تبوك بموقف “البلوي” الإنساني النبيل غير المستغرب من أبناء المملكة ، داعيًا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يجزل له الأجر والمثوبة.

بادرة إنسانية

من جانبه أعرب المواطن مشهور البلوي عن بالغ شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة تبوك على اتصاله واطمئنانه على صحته، وهو الأمر الذي اعتاد عليه أبناء المنطقة دائمًا من سموه يحفظه الله سائلاً المولى القدير أن يجزي سموه خير الجزاء