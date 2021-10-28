كشف قناة الإخبارية عن تطوير لقاح سعودي لفيروس كورونا المستجد بالتعاون بين شركة وطنية ووزارة الاستثمار، مشيرًا إلى أن اللقاح وصل إلى مرحلة التجارب السريرية.

فيديو | مراسل #الإخبارية:

شركة وادي الدمام للتقنية الحيوية ووزارة الاستثمار تطوران لقاحا لفيروس #كورونا وصل إلى مرحلة التجارب السريرية وسيصبح جاهزا للتصنيع#نشرة_النهار#مبادرة_مستقبل_الاستثمار #الإخبارية pic.twitter.com/WNi6R58Tug — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 28, 2021

وبحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن فإن اللقاح طورته شركة وادي الدمام للتقنية الحيوية ووزارة الاستثمار ووصل إلى مرحلة التجارب السريرية وسيصبح جاهزاً للتصنيع.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

إتاحة الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وكانت وزارة الصحة أتاحت مؤخرًا حجز موعد الجرعة الثالثة من لقاح كورونا للفئة العمرية من (18) عامًا وأكثر، وذلك بعد مضي (6) أشهر على أخذ الجرعة الثانية وأفادت أن حجز الموعد من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا.

حالات كورونا الجديدة

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم عن تسجيل (51) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (35) حالة، كما تم تسجيل (3) حالات وفاة جديدة، ليصل بذلك عدد الوفيات الإجمالي إلى (5788) فيما وصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (548474) حالة، تعافى منهم (537453) حالة، بينما وصل عدد الحالات الحرجة إلى (59) حالة فقط.