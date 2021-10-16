تعرض الفنان اللبناني وائل كفوري إلى حادث مروع ليلة أمس على طريق أوتوستراد جبيل فيما أفادت المعلومات أن كفوري يتلقى العلاج من قبل عناصر الدفاع المدني.

وانتشرت صور من موقع الحادث توضح حجم الدمار الذي تعرضت له سيارة كفوري الأمر الذي يؤكد قوة الاصطدام التي تعرضت لها المركبة حيث انفصل أحد الإطارات الأمامية عن السيارة بالكامل.

دعوات الشفاء تحف وائل كفوري

وعلى الفور تبارى العديد من الفنانين في تمني الشفاء للفنان اللباني داعين الله أن ينجيه من هذا الحادث الأليم حيث قالت الفنانة نوال الزغبي : ألف الحمدالله على السلامة الله رد عنك ورفقا دائما حاميتك”، فيما قال رامي عياش ”ألف الحمدلله عالسلامة للفنان وائل كفوري. إن شاء الله يرجع بكل صحة وما يشوف شر . دعواتنا له بالشفاء العاجل“.

مسيرة فنية طويلة

يذكر أن الفنان اللباني اسمه الكامل ميشال إميل كفوري من مواليد 14 سبتمبر 1974، برزت موهبته الفنية في سن مبكرة وتعلم آداء المواويل من والده.

وعندما أنهى دراسته الثانوية، ذهب إلى بيروت لإكمال دراسته في كلية روح القدس بجامعة الكسليك و في هذه الأثناء سمع عن برنامج ستوديو الفن للمخرج سيمون أسمر وشارك فيه بدورته 92/93 الذي شارك فيه في نفس الدورة كل من ديانا حداد، كلودا الشمالي، اليسا، كاتيا حرب، جوانا ملاح، معين شريف.

بعد ستوديو الفن حقق انتشارا وشهرة بعد إصداره أغنيته الأولى (ما وعدتك بنجوم الليل) أطلق البومه الأول شافوها وصارو يقولوا عام 1994 ، أنهى خدمته العسكرية في نهاية عام 1997 وأطلق ألبومه 12 شهر الذي يحوي جميع الأغاني التي غناها خلال فترة الجيش مثل؛ أغنية “عيد الاستقلال” و”عيد العشاق” و”رسالة إلى أمي” توالى بعدها في إصدار الألبومات شارك بالعديد من المهرجانات العربية مثل مهرجان جرش في الأردن ومهرجان قرطاج في تونس.