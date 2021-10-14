نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن لقطات فيديو أثناء عمليات استهداف الآليات العسكرية وعناصر المليشيا الحوثية بالعبدية.

#فيديو | تحالف دعم الشرعية في اليمن ينشر لقطات فيديو أثناء عمليات استهداف الآليات العسكرية وعناصر المليشيا الحوثية بالعبدية.#واس_عام pic.twitter.com/PBJv8TZNnd — واس العام (@SPAregions) October 14, 2021

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي عن تدمير 11 آلية عسكرية حوثية ومقتل 150 من عناصر الميليشيا الإرهابية في عمليات الاستهداف التي نفذها خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

#فيديو | تحالف دعم الشرعية في اليمن ينشر لقطات فيديو أثناء عمليات استهداف الآليات العسكرية وعناصر المليشيا الحوثية بالعبدية.#واس_عام pic.twitter.com/UyrlUZQi2c — واس العام (@SPAregions) October 14, 2021

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إنه نفذ 36 عملية استهداف ضد عتاد وعناصر المليشيا بالعبدية خلال الساعات 24 الماضية مشيرًا إلى أنه يعمل مع شركائه الدوليين والمنظمات الدولية لإنقاذ المدنيين في العبدية.