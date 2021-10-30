رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفد المملكة في أعمال القمة أعمال قمة قادة مجموعة العشرين في مدينة روما بالجمهورية الإيطالية.

كلمة الملك سلمان:

وألقى الملك سلمان عبر الاتصال المرئي كلمة في الجلسة الأولى بعنوان “الاقتصاد العالمي والصحة”.

وأكد خادم الحرمين الشريفين أن المملكة تشارك دول العالم قلقها حيال تحديات التغير المناخي، وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، وستواصل دورها الرائد بتزويد العالم بالطاقة النظيفة، من خلال دعم المزيد من الابتكار والتطوير، وندعو إلى حلول أكثر استدامة وشمولية، تأخذ بالاعتبار الظروف المختلفة لدولنا.

كما لفت إلى أن المملكة مستمرة في دورها القيادي في التعافي الاقتصادي والصحي من الأزمات العالمية، وفي إيجاد التوازن لتحقيق أمن واستقرار أسواق الطاقة.

وتطلع الملك سلمان للمزيد من التعاون متعدد الأطراف لتحقيق الرخاء والازدهار في دولنا، وفي العالم أجمع.