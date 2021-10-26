تشرف منتدى مستقبل الاستثمار، في دورته الخامسة التي تعقد في العاصمة السعودية الرياض، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الجلسة الحوارية لرئيس وزراء اليونان السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس.

أهمية حضور ولي العهد:

ويعكس حضور ولي العهد الجلسة الحوارية اهتمام الأمير محمد بن سلمان بالقضايا المطروحة على مائدة المنتدى الذي جاء هذا العام، تحت شعار “الاستثمار في الإنسانية”.

وتناقش هذه الدورة العديد من الموضوعات التي يأتي في مقدمتها زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وتنويع مصادر الدخل وتمكين المرأة والشباب وتأهيل الكوادر الوطنية لتقلد وظائف المستقبل.

كما تناقش الدورة الخامسة من المنتدى كيفية الاستثمار في المياه النظيفة، والتعليم، والصحة العامة، والمساواة بين الجنسين، ومحاربة الفقر خاصة الدول التي لم تستطع الوصول إلى اللقاح.

حضور دولي واسع:

يذكر أن المبادرة في نسختها الخامسة تجمع قادة دول وقادة شركات وصانعي سياسات ومستثمرين ومبتكرين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف حلول رائدة تتصدى لتحديات المجتمع، والعمل على تحقيق تلك الحلول، وسيتضمن جدول المبادرة مؤتمرات قمة تفاعلية حول الاستثمار في التعليم، والميتافيرس، وفي معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.