قالت الإعلامية المصرية لميس الحديدي: إن العالم العربي ينتظر موسم الرياض 2021، وهو الموسم الثاني بعد نجاح الأول.

تفاصيل كثيرة:

أكدت خلال برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة ON المصرية، أن النسخة الثانية من الموسم لا تتحدث عن حفلات غنائية فقط بل أحداث كثيرة جدًّا، حيث يشمل 14 منطقة للترفيه خلال هذا الموسم، وأكثر من 7500 فعالية، و10 معارض عالمية، و350 عرضًا مسرحيًّا عربيًّا وعالميًّا، وبطولة للألعاب الإلكترونية و100 تجربة تفاعلية، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية، ومعارض ومزادات لسيارات عالمية، و6 حفلات غنائية عالمية، و70 مقهى، و200 مطعم منها 10 مطاعم عالمية لأول مرة بالمملكة، وأكثر من 30 طن ألعاب نارية، وحفل مصارعة حرة، وأكثر من 76 حفلة غنائية عربية، ومباراتين كرة قدم عالمية.

الرياض شعلة الفن:

تابعت أن أرقامًا ضخمة في هذا الموسم، حيث ستكون العاصمة السعودية الرياض شعلة للفن والنشاط، معلقةً على الفيديو الترويجي الذي أطلقه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه حول مفاجأة الموسم الثاني للرياض 2021، والذي أظهر أسطورة كرة القدم ونجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي في إعلان موسم الرياض 2021 بالقول: “ميسي ظهر وأبهر العالم ومعه عدد من النجوم الكبار”.