تواصل منطقة الرياض ونتروندرلاند، اليوم، فعالياتها ضمن موسم الرياض 2021 باستقبال الزوار وتهيئة أفضل الخدمات والممارسات التنظيمية في تسهيل ترفيه العائلات والأطفال والأفراد القادمين إليها من جميع أنحاء المملكة وخارجها.

لوحات إرشادية:

وتتخذ الفعالية التي تعيش يومها الرابع على التوالي من اللوحات الإرشادية طريقةً لاختصار الوقت والجهد على مرتاديها، حيث زودت جميع أنحاء المنطقة بلافتات تسهل الوصول السريع إلى الألعاب والفعاليات المتنوعة دون عناء.

ومن خلال الطرق والمسارات المتعددة في أطراف “الرياض ونتروندرلاند” ووسطها ترافق اللوحات المرسومة بأشكال وألوان جميلة الزوار في جولاتهم، لتشكل دورًا أساسيًّا في الترفيه وإرشاد زوار المنطقة وفعالياتها إلى الأماكن التي يرغبون في الوصول إليها.

وتحتوي المنطقة بجميع أرجائها خرائط تساعد الزوار في تحديد أماكن الفعاليات، وتسهم في وصولهم السريع إلى الألعاب التي يريدونها، استثمارًا للوقت الذي يبدأ يوميًّا من الساعة الرابعة مساءً، ويستمر حتى الواحدة صباحًا.

الرياض ونتروندرلاند:

وتتميز ألعاب “الرياض ونتروندرلاند” بلوحات تعريفية مخصصة لها يمكن من خلالها التعرف على المحاذير الصحية المتعلقة بكل لعبة، لاسيما الألعاب القوية التي قد لا تتناسب مع جميع الزوار والأطفال، وتهدف تلك اللوحات إلى توعية الزوار بما يتناسب مع كل فئة عمرية، ومراعاة الفوارق الفردية بين الزوار المتنوعين.

وتحتضن “الرياض ونتروندرلاند” 6 مناطق ترفيهية متنوعة مخصصة للألعاب والمغامرات والتسوق، إضافةً إلى المقاهي والمطاعم التي تجمع عددًا من المذاقات العالمية في أرض الفعالية المستمرة حتى مارس 2022م.

وتتميز المنطقة بالعديد من الفعاليات المقدمة للبالغين بجانب الأطفال، ومن أبرزها: ألعاب بيت الرعب، و”حلبة التزلج” في الثلج وسط أجواء حيوية محاطة بنافورة راقصة، ويبلغ عدد الألعاب للكبار والصغار أكثر من 103 لعب، كما تضم المنطقة قاعة احتفالات مصممة خصيصًا لمنح الأطفال تجربة عيش شخصياتهم المفضلة بثيمات متنوعة، إضافةً إلى عدد من العروض العالمية الجوالة في طريق العجائب.