زاد الفريق الكروي الأول في نادي ليستر سيتي، متاعب فريق مانشستر يونايتد بالفوز برباعية مقابل هدفين عصر اليوم السبت، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد:

وبدأت مباراة ليستر سيتي ضد مان يونايتد، بضغط هجومي من قبل اليونايتد أسفر عن الهدف الأول للاعب ماسون جرينوود في الدقيقة الـ19، ومن خطأ من مدافع اليونايتد هاري ماجواير، تمكن البلجيكي يوري تيليمانس من إحراز هدف التعادل لليستر في الدقيقة الـ31.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ليستر سيتي ضد مان يونايتد، بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما.

وفي الشوط الثاني من اللقاء تراجع فريق مانشستر يونايتد، مما منح ليستر سيتي فرصة إحراز الهدف الثاني عبر المدافع التركي كاجلار سويونكو في الدقيقة الـ78.

ونجح اليونايتد بعد ذلك في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب ماركوس راشفورد في الدقيقة الـ82، لكن بعدها بدقيقة أضاف ليستر سيتي ثالث الأهداف عبر جيمي فاردي بطريقة جميلة.

وأضاف ليستر بعد ذلك رابع الأهداف عبر اللاعب داكا في الدقيقة الـ90.

رباعية مُدوية لـ ليستر سيتي ضد مان يونايتد:

وأصبح رصيد ليستر بعد الفوز 11 نقطة في المركز الحادي عشر في الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد اليونايتد عند 14 نقطة في المركز الخامس.