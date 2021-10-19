أوضح د. سلطان الذياب استشاري رئيس قسم تجميل الأسنان بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، ما هو التهاب العصب السني.

وقال الذياب، في تغريدة عبر في “تويتر”، إن التهاب العصب السني هو التهاب بكتيري أو فيروسي يصيب عصب السن، وهو عصب يمتد من الجهاز العصبي إلى جذور السن، ويحتوي على أوعية دموية ونسيج داعم.

وتابع د. سلطان الذياب أن التهاب العصب السني عادة يمتد في العصب إلى المناطق المجاورة له، ليصل إلى منطقة المينا والعاج مؤديا إلى ألم الأسنان.

أسباب التهاب عصب الأسنان

– إهمال نظافة الفم والأسنان.

– إصابة السن بالتهاب، وتركه دون علاج ليمتد لاحقًا إلى العصب.

– التعرض لكسور مختلفة تصل إلى لب السن وعصبه.

– إصابة اللثة بالالتهاب قد يصل إلى جذور الأسنان، ومنها يصل إلى لب الأسنان وعصبها.

– إهمال علاج تسوس الأسنان مما يسبب التعرض إلى مشكلة التهاب عصب الأسنان.

أعراض التهاب عصب الأسنان

• الإصابة بألم شديد في السن بشكل متواصل.

• حدوث انتفاخ وتورم في اللثة.

• حدوث خراج في الأسنان أو اللثة، والخراج يعرف بأنه قيح ذو لون أصفر ورائحة كريهة.