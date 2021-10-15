صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- بإنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.

وبحسب القرار، يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (54401) بتاريخ 29/ 9/ 1441هـ تحت مظلة هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، وتشرف الهيئة على ما أنجزته وما تنجزه هذه اللجنة من أعمال، كما تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء- بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة- خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية، بما في ذلك تحديد النطاق الإشرافي لاختصاص تلك الهيئة، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

وتستعرض “المواطن” فيما يلي أبرز المقومات والمميزات في ينبع وأملج والوجه وضباء.

ينبع لؤلؤة البحر الأحمر:

ينبع هي محافظة من محافظات منطقة المدينة المنورة وتقع على ساحل البحر الأحمر في إقليم تهامة تبعد حوالي 200 كم غرب المدينة المنورة و125 كم جنوب مدينة أملج و300 كم شمال مدينة جدة، وتعتبر ثاني أكبر مدينة على البحر الأحمر بعد مدينة جدة وتقسم المدينة إلى 3 مدن ينبع البحر وينبع النخل وينبع الصناعية، كما أنها تلقب بـ لؤلؤة البحر الأحمر.

أصل التسمية:

ويَنْبُع هي مضارع الفعل نَبَعَ- مِن يَنْبُعُ الماء، وسُميت بهذا الاسم لكثرة ينابيعها، وينطق بفتح الياء وسكون النون فباء موحدة مضمومة وعين مهملة، ويقال: إن أصل تسمية المدينة يعود- كما يذكر المؤرخون- إلى أنها تحتوي على 370 عين ماء جارٍ، وتميز مناخها بأنه حار صيفًا وتكثر فيه العواصف الرملية وقد تصل درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية والجو معتدل يميل للبرودة في فصل الشتاء، وقد تصل درجات الحرارة إلى 12 درجة مئوية.

ويرجع تاريخ ينبع إلى 2500 عام على الأقل، حيث إنها كانت تقع على طريق البهارات والبخور من اليمن إلى مصر ومنطقة البحر المتوسط، وكانت ميناءً صغيرًا حتى عام 1975 عندما أصبحت مدينة صناعية، ومع وجود الشركات البترولية التي استقطبت كثير من المواطنين من باقي مدن المملكة للعمل بها واستقروا بعد ذلك بينبع.

ضباء الميناء الآمن للسفن:

أما ضباء فهي محافظة على ساحل البحر الأحمر تتبع منطقة تبوك شمال غرب المملكة، وسميت ضباء لأن في لغة أهل الشمال الجو ضَاب أو ضبّ بمعنى كاتم أي حار ورطب، ويقال ضّب الجو أي أصبح حارًّا، ورطب بمعنى مكتوم.

وعُرفت واشتهرت قديمًا بكونها ميناء آمن لسفن التجارة والصيد في شمال البحر الأحمر وبوفرة مائها العذب، ويحد ضباء من الشمال مدينة نيوم الجديدة ومن الجنوب وادي كفافة ووادي سلمى وقرية العمود، وهي تقع عند تقاطع خط طول 5,40 مع دائرة عرض 21، 27 وهي إحدى محطات الطريق الساحلي المعروف بطريق الحج المصري، وقد أُنشئت فيها مشاريع عدة من أهمها محطة لتحلية المياه المالحة، حيث يخدم شمال غرب المملكة، ويربطها بالدول المطلة على حوض البحر المتوسط، كما أُقيم فيها مصنع لإنتاج الأسمنت.

أملج التاريخ:

وبالنسبة إلى أملج فهي محافظة من محافظات منطقة تبوك ولها ميناء على البحر الأحمر وهي قريبة جدًّا من مدينة ينبع بمسافة 130 كم، وتبعد عن تبوك العاصمة الإدارية ما يقارب 500 كم جنوبًا.

وتقع على ساحل البحر الأحمر بين مدينة الوجه شمالًا ومدينة ينبع جنوبًا، وهي من المواقع التاريخية القديمة، وتقع على خط طول (14/37) وخط عرض (5/25) وهي إحدى محافظات تبوك، وقد انتعشت المدينة واتسعت في العصر الحاضر وزادت حركة النشاط التجاري والعمراني والتعليمي بالمدينة ونشطت هذه الحركة بشكل ملحوظ بعد افتتاح الطريق البحري بين ضبا (التي تبعد 280 كم شمال أملج) في الجانب السعودي وسفاجة في الجانب المصري.

ويوجد العديد من الجزر على ساحل أملج الجزر ثلاث جزر أمام أملج مباشرة، وأشهرها جبل حسان وأم سحر سبعة جزر تمثل ما يُعرف بجزر الفوايدة، وتقع شمال أملج ستون جزيرة تقريبًا تقع أيضًا شمال أملج قبل وادي الحمض، وتعتبر تاريخيًّا تابعة لأملج لأن وادي الحمض قديمًا يفصل بين قبيلتين جهينة وبلي وكلتاهما من قضاعة وهذه الجزر بعضها سميت بأسماء بعض الأشخاص كبعض الوجهاء والأعيان من شيوخ القبائل والعلماء ومنها جزيرة الحبيشي وجزيرة الصريصري وجزيرة الحمدة وجزيرة السمرة وجزيرة المنزلاوي وجزيرة السنوسي وغيرها من الأسماء.

وتعتبر مدينة أملج قديمًا ثاني أكبر مدينة تجارية بعد مكة المكرمة كما ذكر المؤرخ الحموي في معجم كتابة إلا أنها اندثرت هذه التجارة عبر السنين.

الوجه:

والوجه هي محافظة تقع على ساحل البحر الأحمر في منطقة تبوك وإحدى مناطق الجذب السياحي في المملكة، إذ يقع فيها مشروع البحر الأحمر الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهي تقع على بعد (145 كم) إلى الجنوب من محافظة ضباء على ساحل البحر الأحمر وتبعد عن تبوك بمسافة تصل إلى (325 كم) ويحدها من الجنوب محافظة أملج وهي من المدن الساحلية القديمة، ومدينة الوجه تقع على إحدى هضاب الساحل الغربي للبحر الأحمر على خط عرض (26/14) وخط طول (26/27).

تاريخ الوجه القديم والحديث:

ولمحافظة الوجه ميناء قديم ويوجد بها معمل لتحلية المياه والذي يعتبر الأول من نوعه بالمملكة، وتشتمل أيضًا على مطار داخلي ويمر بها خط الساحل الدولي الذي يربط شمال المملكة بجنوبها ويساهم في مرور الحجاج من الدول التي تحد السعودية من الشمال كسوريا والأردن وكذلك حجاج البر من مصر وشمال إفريقيا وتركيا وغيرها الأمر الذي ساهم في ازدهار المنطقة اقتصاديًّا وعمرانيًّا.

وتضم الوجه أيضًا المدينة القديمة وبها قلعة يعود تاريخها إلى عهد العثمانيين وبها قلعة الزريب المشهورة والتي كانت محطة للحجاج ونقطة للعناصر الأمنية في بداية العهد السعودي وقلعة الوجه التي بنيت في العهد العثماني والمنازل القديمة التي لا زال جزء كبير منها باقيًا حتى الآن، وأيضًا هناك مسجد الأشراف الذي يطل على البحر والذي تجاوز عمره (250) سنة وجامع البديوي الذي بني عام 1292هـ، ومن أسمائها بندر الوجه أو ميناء الحسن.

وفي قواميس اللغة العربية نجد أن كلمة الوجه لها عدة معانٍ، منها ما يعني القليل من الماء وكذلك تأتي بمعنى الماء العذب الصبيب، وأيضًا تأتي بمعنى منهل الوادي ولعل وجود الماء على سطح الأرض عند مكان يسمى قلعة الزريب يدعم هذا القول وكان هذا المنهل إحدى المحطات الرئيسة على طريق الحج في العصر العباسي والفاطمي وبعد عام 667هـ/ 1268م أصبح مصدرًا مضمونًا للماء.