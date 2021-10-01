أوضح البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، إلى أن العميد كان أكثر جرأة من الأهلي في الديربي الذي انتهى بفوز العميد بثنائية دون رد.

حارس الاتحاد يُشيد بعمل المدرب والفريق:

وتحدث جروهي في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة قائلًا: “كنا أكثر جرأة في الشوط الثاني من الأهلي ونجحنا في تنفيذ تعليمات المدرب لذلك حققنا الفوز وهذا عمل بارع وجيد من المدرب واللاعبين”.

وأضاف جروهي: “سمعت الكثير عن ملعب الأمير عبدالله الفيصل وأنه يحمل ذكريات جميلة للاعبي العميد بسبب تحقيقهم للقب دوري أبطال آسيا على أرضيته، وسعدنا جميعًا بالفوز على أرضيته، بعد افتتاحه من جديد”.

العميد يسترد الصدارة:

يذكر أن الاتحاد استرد صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد الفوز على الأهلي ووصول رصيده من النقاط إلى 16 نقطة.

وسوف يواجه العميد فريق ضمك بالجولة الثامنة من دوري المحترفين يوم 17 أكتوبر الجاري بعد نهاية فترة التوقف الدولي.