نجح المالي موسى ماريجا، نجم الفريق الكروي الأول في الهلال، في وضع بصمته مبكرًا في ديربي العاصمة الرياض، وذلك بعد أن سجل هدفًا في شباك النصر كان حاسمًا ومؤثرًا في تأهل الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا 2021.

ماريجا صفقة رابحة:

ويُعرف عن النجم المالي ماريجا قدرته على حسم المباريات في لحظات حاسمة وبأهداف مؤثرة، حيث سبق أن فعلها مع ناديه السابق بورتو البرتغالي حيث هز شباك يوفنتوس الإيطالي في مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2020/ 2021، التي كسبها بورتو 2/ 1 ويتأهل إلى ربع النهائي عقب خسارته إيابًا 2/ 3، مستفيدًا من قاعدة الأهداف خارج الأرض، فيما انتهت مشاركته الأوروبية الأخيرة مع بورتو عقب الخسارة أمام تشيلسي الإنجليزي الذي توج بالبطولة لاحقًا.

نجم الهلال عاد ليكرر الأمر ذاته في مباراة الأمس ضد النصر ، ويساهم في عبور الأزرق لنهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال الأقرب لـ دوري أبطال آسيا:

وفي وقت سابق، قال المحلل الرياضي المصري خالد بيومي: إنه يبارك من الآن ومقدمًا فوز نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، رغم أنه سيواجه فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي يوم 23 نوفمبر المقبل في المباراة النهائية.

وتحدث بيومي بعد فوز بوهانج ستيلرز في دور نصف النهائي على حساب نادي أولسان الكوري الجنوبي قائلًا في قناة أبو ظبي الرياضية: ”من الآن أُبارك للزعيم تحقيق اللقب الآسيوي عطفًا على المستوى الفني الذي ظهر به المنافس الكوري بوهانج ستيلرز في دور نصف النهائي وفوزه بركلات الترجيح أمام أولسان هيونداي”.