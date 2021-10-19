نجح المالي موسى ماريغا في فض اشتباك التعادل السلبي سريعًا في ديربي القارة، ليمنح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال التقدم مبكرًا.

ماريغا يهز الشباك:

وانطلقت، قبل قليل، مباراة النصر والهلال، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2021، وذلك في أولى مواجهتهما الخارجية آسيويًّا، والتي تشهد حضورًا جماهيريًّا كبيرًا.

وبدأت المباراة بشكل سريع من الفريقين، وأهدر عبدالله مادو فرصة تقدم النصر مبكرًا، قبل أن يسجل ماريغا الهدف الأول عند الدقيقة 17 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تلقيه تمريرة من الفرنسي بافيتيمبي غوميز.

الديربي يخطف الأنظار:

وخطفت مباراة النصر والهلال الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مباريات دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها، اليوم الثلاثاء، على الرغم من قوة المواجهات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).