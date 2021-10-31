شارك النجم المالي موسى ماريغا في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية، مساء اليوم الأحد.

ماريغا ينعش المران:

وتواجد موسى ماريغا في الجزء الأول من التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، قبل أن يُكمل برنامجه التأهيلي، استعدادًا لمباراة الهلال ضد ضمك المقبلة.

وكان موسى ماريغا قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة الهلال ضد النصر ضمن منافسات الدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021، حيث غادر المستطيل الأخضر بعد نهاية أحداث الشوط الأول.

الهلال يستعد لمواجهة ضمك:

على الصعيد الميداني، استأنف لاعبو الهلال تدريباتهم، بعد أن منحهم المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم راحة يوم أمس، وتركز الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية والفنية.

واشتمل مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم على تدريبات لياقية وتطبيقات تكتيكية، قبل أن يختتم جارديم الحصة التدريبية بمناورة فنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره ضمك، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.