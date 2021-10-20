حقق الفريق الكروي الأول لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، فوزًا صعبًا وبشق الأنفس على حساب فريق أتالانتا الإيطالي بثلاثية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وأتالانتا:

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم نادي أتالانتا بهدفين دون رد تم إحرازهما عبر كل من ماريو باساليتش وميريح ديميرال.

وفي الشوط الثاني عاد اليونايتد وسجل 3 أهداف قاتلة عبر كل من الإنجليزي ماركوس راشفورد ومواطنه هاري ماجواير والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقائق الـ53 والـ75 والـ81.

وأصبح رصيد اليونايتد بعد الفوز ست نقاط في صدارة المجموعة السادسة برصيد ست نقاط، بينما تجمد رصيد أتالانتا عند 4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة.

وسيواجه مانشستر يونايتد غريمه ليفربول في كلاسيكو إنجلترا ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري الإنجليزي مساء الأحد المقبل.

اليونايتد بالمركز السادس:

ويحتل اليونايتد حاليًّا المركز السادس في الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، بعد الخسارة من ليستر سيتي بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

بينما يتواجد ليفربول في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة.