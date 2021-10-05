أعرب الفرنسي كيليان مبابي عن سعادته باللعب مع ليونيل ميسي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع رحيل النجم الأرجنتيني عن برشلونة.

مبابي فخور باللعب مع ميسي

وقال مبابي خلال حواره مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “لم أتخيل أن ميسي سيرحل عن برشلونة ثم ينضم إلى باريس، إنه أحد اللاعبين الذين وضعتهم في فئة (من المستحيل اللعب بجواره في فريق واحد)”.

وتابع المهاجم الفرنسي تصريحاته: “أستمتع بكل لحظة بجانبه، فاللعب معه فخر كبير، فهو شخص يحب كرة القدم، ويتحدث مع الجميع ويحاول أن يندمج بطريقته، فهو خجول، لكنه ليس خجولًا في الملعب”.

وأضاف مبابي: “شعرت بنفس الشعور لكن بدرجة أقل عند انضمام نيمار إلى بي إس جي، لقد كانت خطوة رائعة، لكن ميسي شيء آخر. من المدهش أن يكون سان جيرمان هو النادي الثاني الذي يرتدي قميصه بعد برشلونة. يجب أن ندرك أنه أمر غير عادي”.

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وأردف: “تحدثنا فقط عن ميسي لكننا أحضرنا بعض اللاعبين الرائعين، لطالما قلت إنني أرغب في اللعب مع نجوم كبار، وأدركت ذلك بالتأكيد هذا العام، والآن، الأمر متروك لنا للاستفادة التامة من قدراتهم، ليفوز الفريق بالبطولات”.

وواصل مبابي تصريحاته لصحيفة “ليكيب”، قائلًا: “عندما تلعب بجوار نجوم بارزين، عليك تقديم تنازلات. لم أعد النجم الكبير الوحيد”.

واستكمل: “بالطبع.. عندما يكون لديك ميسي في فريقك، فأنت تعلم أنه يتعين عليه بذل القليل من الجهد، ليخزن طاقته ويكون أكثر جاهزية للتسجيل، لذا لا بد من أداء بعض المهام الدفاعية، فهي ليست مشكلة، هناك تسلسل هرمي ثابت، فأنا سعيد بالركض عندما يمشي ميسي، هذه ليست مشكلة.. إنه (ليو)”.