خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 30 عربة كهربائية مع فريق مختص من الرجال والنساء لخدمة كبار السن، داخل المسجد الحرام.

تخفيف المشقة:

وأوضح مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام، أحمد المقاطي بأن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم أفضل وأرقى الخدمات لكبار السن وتخفيف المشقة عليهم ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يُسر وسهولة.

وبين المقاطي أن الإدارة وفرت أكثر من 30 عربة كهربائية لكبار السن، كذلك تخصيص مختصين لخدمة كبار السن وتعريفهم كيفية استخدام العربات، إضافة إلى مختصات لخدمة كبيرات السن، وقد حرصت الإدارة على تكثيف جهودها نظرًا لزيادة أعداد المعتمرين.

وأكد المقاطي أن هذه المبادرة تعكس مدى اهتمام وحرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة قاصدي بيت الله الحرام.

توجيهات السديس:

واختتم المقاطي حديثه بأن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري، داعيًا الله- عز وجل- أن يجزي الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن خير الجزاء على جهودهم ودعمهم الدائم للحرمين الشريفين.