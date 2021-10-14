أطلق مستشفى النعيرية العام – أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي – مبادرة “الثانية تجيك”التي تهدف إلى إعطاء لقاح فيروس كورونا للمستفيدين في منازلهم.

لقاحات في المنزل:

وأشار المدير التنفيذي للقطاع الغربي بشبكة الخدمات الصحية الطرفية بتجمع الشرقية الصحي حمد القحطاني, إلى أن المبادرة أتت بعد عقد عدة اجتماعات للوقوف على مدى احتياج المستفيدين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومن في حكمهم وإعطائهم اللقاح في منازلهم دون تكبدهم عناء الذهاب لمركز اللقاحات، مبينا تخصيص فرق طبية لزيارتهم في منازلهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم وتقييم حالتهم الصحية قبل إعطائهم اللقاح، وفق معايير محددة وآلية عمل من خلال فريق صحي مدرب يضمن تقديم الخدمة المناسبة لهم.

صحتي وتوكلنا:

فيما يواصل مستشفى النعيرية العام استقبال المواطنين والمقيمين في مركز اللقاحات حسب مواعيد مسجلة بتطبيقي ” صحتي و توكلنا ” وفقا لآلية دقيقة لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

يذكر أن مستشفى النعيرية العام أطلق عدة مبادرات لتقديم خدماته للمستفيدين في منازلهم؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وسعياً للحد من انتشار الفيروس، من أهمها مبادرة “خليك بالبيت ودواءك يجيك”التي هدفت لتوصيل الدواء للمستفيدين في منازلهم دون ذهابهم إلى المستشفى.