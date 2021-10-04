أطلق صندوق الأميرة مضاوي بنت مساعد للتنمية “ديم المناهل”، بالتعاون مع مجلس شباب منطقة عسير، مبادرة غير ربحية لدعم وتشجيع شباب وشابات المنطقة الطموحين، لتأهيلهم وتمكينهم في ريادة الأعمال، وخلق فرص عمل حقيقة ومتجددة من خلال تقديم التمويل المالي، والدعم الكامل لتحقيق أهدافهم في ممارسة العمل التجاري الخاص، وإطلاق مشاريع تنهض بالاقتصاد الوطني.

إثراء روح الريادة:

وأوضح أمين مجلس شباب منطقة عسير، عادل آل عمر، أن البرنامج يهدف لإثراء روح الريادة ومساعدة الشباب والشابات على إطلاق مشاريع في عدة مجالات، بالتعاون مع شركاء النجاح في المنطقة، وذلك بتقديم التدريب، والخدمات اللوجستية، وتمويل يصل إلى 300 ألف ريال (قرض حسن بدون أرباح).

القطاعات المستهدفة:

وعن القطاعات المستهدفة، أفاد أن المبادرة تشمل ثلاثة قطاعات هي: التكنولوجيا والتصنيع، والفن والتصميم، إلى جانب السياحة والترفية، وأضاف أن المبادرة تشترط للحصول على الدعم أن يكون المتقدم سعودي/ة الجنسية، ولديه القدرة والتمكن، وأن يكون العمر ما بين 21 وحتى 45 عامًا، والتسجيل عبر الرابط: هنا

الاستفادة من المبادرة:

وحث آل عمر شباب وشابات المنطقة الاستفادة من المبادرة التي تعد انطلاقًا من رؤية السعودية 2030 لتمكين الطاقات والكوادر الشبابية الوطنية وتنمية قدراتهم، ومواكبة لإستراتيجية تطوير منطقة عسير التي جاءت لاستثمار نقاط القوة وتعزيز موقع المنطقة المميز على خارطة السياحة العالمية.