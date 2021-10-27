تنطلق منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الخميس، بمواجهتين.

الحزم والاتحاد في دوري محمد بن سلمان

وتفتتح الجولة العاشرة منافساتها بمواجهة الحزم ضد الاتحاد، عند الساعة 6:05 مساء، حيث يطمح الفريق الحزماوي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، فيما يسعى العميد لمصالحة جماهيره وخطف الثلاث نقاط.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، فيما يقع الاتحاد في المركز الثاني برصيد 17 نقطة.

موعد مباراة الشباب ضد الطائي

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الطائي عند الساعة 7:50 مساء على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ويطمح الليوث لمواصلة انتفاضته وخطف نقاط المباراة، فيما يسعى فارس الشمال لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد الطائي في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 7 نقاط.