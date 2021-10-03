أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن حالة محصن في تطبيق توكلنا سوف تكون لمن استكمل التحصين بجرعتين وذلك اعتبارًا من يوم 10 أكتوبر الجاري.

فيديو | الصحة: بدءا من 10 أكتوبر .. حالة "محصن" في تطبيق توكلنا ستكون فقط لمن استكمل التحصين بجرعتين#صحيفة_المواطن

pic.twitter.com/2NcuNMD0fz — صحيفة المواطن (@almowatennet) October 3, 2021

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي إنه سيتم تحديث تطبيق توكلنا قريبًا مشيرًا إلى أن من أبرز التحديثات حالة المحصن بجرعتين.

حالات التحصين في تطبيق توكلنا

وكان التطبيق نوه في وقت سابق إلى أنه يستقي بيانات حالات المسجلين من وزارة الصحة مشيرًا إلى أنه عند تغيير حالة الشخص في وزارة الصحة تتغير الحالة تلقائيًا في التطبيق.

وتشمل الحالات الثلاثة في توكلنا ما يلي:

المحصن الحاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

المحصن الذي أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.

المحصن الذي تعافى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

نسب التحصين بجرعتين

وكشفت الصحة عن توزيع حالات التحصين بجرعتين من لقاح كورونا بين مناطق المملكة حيث تصدرت منطقة الباحة المركز الأول بنسبة 68.6 % فيما جاءت منطقة الرياض في المركز الثاني بنسبة 66.3 % وفي المركز الثالث جاءت المنطقة الشرقية بنسبة 66.8 % ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة 60.1 % ثم عسير بنسبة 58.1 %.

وكانت أقل نسب المحصنين بجرعتين في مناطق المدينة المنورة بنسبة 52.4 % والجوف بنسبة 51.5 % ونجران بنسبة 51.6%.