أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أن المناعة المتكونة من استكمال التحصين بجرعتين أقدر على مواجهة المتحورات مقارنة بتلك المكتسبة بعد التعافي من الإصابة.

تراجع كبير وانخفاض في الحالات :

وقال إن المملكة تسجل ولله الحمد تراجعًا كبيرًا وانخفاضًا في تسجيل الحالات وهو ما يبشر بأن العالم يتقدم خطوة بخطوة لمواجهة هذا الوباء، لافتًا أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة يتجاوز 43 مليون و300 ألف جرعة، وقد استكمل التحصين ما يقارب من 20 مليون شخص.

مفهوم خاطئ حول المناعة :

وأوضح الدكتور العبدالعالي أن هناك مفهوم خاطئ لدى البعض بأن من يكون لديه مناعة طبيعية أو تعافٍ من إصابة سابقة لديهم مفهوم بأن هذه المناعة المكتسبة هي من خلال تلك الإصابة بحيث يمكن أن يعول عليها وينتظر عدة أشهر قبل أن يستكمل التحصينات بالجرعة الثانية وهذا مفهوم خاطئ تمامًا وغير مناسب نتيجة للمستجدات التي حدثت مع هذه الجائحة وتحديدًا المتحورات وبخاصة متحور دلتا، مؤكدًا على أن المناعة المكتسبة بعد الإصابة ليست في مستوى المناعة التي يتم تحصيلها نتيجة لأخذ اللقاحات واستكمالها بجرعتين، ولهذا لا بد من أخذ الجرعتين وهي متوفرة للجميع.

حالات كورونا الجديدة

وأضاف د.العبدالعالي أنه تم تسجيل 59 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (547591) حالة، كما بلغ عدد الحالات النشطة (2220) حالة نشطة، فيما بلغ الحالات الحرجة (139) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، بمشاركة المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد، مشيرًا إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (536626) حالة بإضافة (41) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (8745) حالة، بإضافة حالتي وفاة جديدة، ” رحمهم الله جميعًا.