أعلنت الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية “موبي” عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين عن الربع الثاني بواقع ريال للسهم الواحد بإجمالي 5 ملايين ريال تشكل 10% من رأس مال الشركة.

وبينت أن أحقية الأرباح للمساهمين ستكون لمالكي الأسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقا بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة .

وبالأمس أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية منخفضاً 53.91 نقطة ليقفل عند مستوى 11512.11 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 9.5 مليارات ريال.

تداولات سوق الأسهم اليوم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية – 261 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 450 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 57 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 139 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أكوا باور، والغاز، وأمانة للتأمين، وأسمنت نجران، وأسمنت الشمالية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صادرات، ونسيج، وشمس، وبوان، والأبحاث والإعلام، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30.00% و 4.46% .

وجاءت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، وسيرا، وأرامكو السعودية، وأكوا باور الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أكوا باور، والراجحي، سابك، وأرامكو السعودية، وسيرا هي الأكثر نشاطا في القيمة.

مؤشر السوق الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 32.39 نقطة ليقفل عند مستوى 22978.52 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 46 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 580 ألف سهم تقاسمتها 1801 صفقة.