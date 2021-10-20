أدانت الدول الأعضاء بمجلس الأمن بالإجماع، مساء اليوم الأربعاء، هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن ضد السعودية.

وطالبت الدول الأعضاء بمجلس الأمن، ميليشيا الحوثي بوقف هجماتها ضد السعودية، وكذلك طالبت بوقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن.

إدانة هجمات وممارسات الحوثي:

كما أعلنت الدول إدانتها لهجمات ميليشيات الحوثي قبالة سواحل اليمن، والتي تهدد أمن الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر، وطالبت ميليشيات الحوثي بوقف التصعيد في محافظة مأرب اليمنية.

الالتزام بوحدة واستقلال اليمن:

وأكد البيان التزام مجلس الأمن بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه، محذرًا من استغلال الإرهابيين لعدم إحراز تقدم في عملية السلام باليمن.

وجددت الدول الأعضاء بمجلس الأمن ترحيبها بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، كما دعت إلى العمل بشكل بناء لتنفيذ اتفاق الرياض من أجل تحقيق الاستقرار في هذا البلد.