عبر الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن أهمية المضامين والمبادرات التي تضمنتها كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية والتي افتتح بها فعاليات مبادرة السعودية الخضراء والتي انطلقت أعمالها صباح اليوم السبت 23 أكتوبر 2021م.

التصدي لتحديات التغير المناخي

وأكد الأمين العام على أهمية هذه المبادرة والتي تمثل مساهمة عالميه واستجابة حقيقية للتصدي لتحديات التغير المناخي تطلقها المملكة العربية السعودية وتتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق أهدافها نحو حماية الأرض من تداعيات التغير المناخي.

نقطة تحول تاريخي في المنطقة

وثمن معالي الأمين العام الرؤية والمبادرات والبرامج التي أعلن عنها اليوم مؤكداً بأنها تمثل نقطة تحول تاريخي في المنطقة، مرحباً بالإعلان عن انتظام اجتماعات مبادرة السعودية الخضراء كل عام، الأمر الذي يعكس التزاما بأهدافها والعمل مع دول الإقليم والعالم نحو تحقيق أهدافها.

وقدم الأمين العام الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة والفريق العامل مع سموه على الأعداد المتميز والتحضير الممتاز لفعاليات المبادرة وكذلك للعرض الذي قدمه سموه خلال الجلسة الافتتاحية صباح اليوم.

وختم معالي الأمين العام بالابتهال إلى المولى عز وجل بأن يبارك بجميع الجهود المخلصة وبأن يحفظ المملكة قيادة وشعباً من كل مكروه ويديم عليها الأمن والرخاء والازدهار.