دشن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي محاضرة توعوية في اليوم العالمي لداء الكلب (السعار)، والتي شارك فيها مكتب الوزارة بمحافظة جدة ممثل بإدارة الثروة الحيوانية وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.

السعار مسبباته وكيفية الوقاية

هذا وتناول الدكتور هايل محمد قدسي نائب مدير إدارة نواقل المرض والأمراض المشتركة بصحة جدة في المحاضرة شرحًا مفصلًا عن مرض “السعار” ومسبباته وكيفية الوقاية منه والحد من انتشاره، وذلك بحضور مدير إدارة نواقل المرض والأمراض المشتركة بالصحة العامة بجدة الدكتور علي بن أحمد الزهراني.

نواقل الأمراض المشتركة

من جهته تناول الدكتور سمير محمد علي دور وزارة البيئة والمياه والزراعة في مكافحة نواقل الأمراض والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان خصوصًا في مرض داء الكلب (السعار).

مخاطر داء الكلب

داء الكلب أو السعار وتم استعراض الإطار الاستراتيجي للقضاء علىالذي يصيب الإنسان في المملكة والذي تم إعداده في ظل جهود مشتركة بين الجهات المعنية، وبدعم من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لزيادة الوعي حول مخاطر داء الكلب وتعبئة الجهود لاستئصال المرض، حيث يتطلب هذا بذل جهود من قبل جميع الجهات الفاعلة في الشراكة متعددة القطاعات من أجل تحقيق هذا الهدف.

رفع الوعي التثقيفي

من جهته أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ بأن هذه المحاضرة تأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على زيادة وعي وتثقيف مربي الماشية بشكل خاص والمجتمع بشكل عام عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والحد من انتشارها وطرق الوقاية منه وكيفية التعامل مع الحيوانات المصابة.

داء الكلب مرض فيروسي