أوضح المحامي عبدالله الغصن أن هناك مجموعة من الضوابط المعلنة من الدولة سواء للتصوير أو النشر حيال تصوير الأطفال أو تصوير المقاطع ونشرها عبر مواقع التواصل.

عبدالله الغصن .. محامي : الضوابط موجودة ومعلنة من الدولة سواء للتصوير أو النشر وهذه العقوبات المحددة@asghuson#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/c2c42x3xQP

— برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 27, 2021

وأضاف الغصن، لبرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”: “أنه يوجد ضوابط فيما يتعلق بتصوير الأطفال من قبل الأمهات مثلًا أو الوالدين”.

ضوابط النشر:

وشدد على أنه يوجد ضوابط موجودة ومعلنة لضوابط النشر، وهذه الضوابط محددة من وزارة الإعلام.

وقال: إنه سواء كان محتوى مقاطع مصورة أو إعلانات، حتى القناة التي نحن فيها الآن، تخضع لضوابط وزارة الإعلام.

آلية تقديم بلاغ:

ولفت المحامي عبدالله الغصن إلى أنه يمكن تقديم بلاغات عن طريق كلنا أمن أو مركز الضبط الجنائي أو مراكز الشرطة في حالة وجود أي انتهاك.