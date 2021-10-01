أكد المحامي فضل بن شامان، أن الجرائم الإلكترونية مشكلتها هي أنها بسيطة وسهلة دون وعي أو إدراك من الفاعل في الغالب، وهي أفعال قد تكون مجرمة محل مساءلة، ولأجل ذلك جاء نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لضبط ووضع قاعدة للالتزام بها.

فضل بن شامان – محامي : الإشكال في الجرائم الإلكترونية انها تكون بسيطة وسهلة وغالبا لا يعلم صاحبها بارتكابها وهناك فارق بين النقد والتشهير عبر جوجل ماب .. لابد أن تحرص أن يكون تقييمك بشكل عادل @fadal_Shaman#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/1rnEKscKH9 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 1, 2021

النقد والسب:

وتابع ابن شامان، خلال لقاء له ببرنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية، أن وسائل التواصل الاجتماعي اليوم أصبحت تمثل جزءًا كبيرًا من حياتنا، ومنها تخرج ردود أفعال يحاسب عليها القانون، موضحًا أن هناك فرقًا بين النقد وإبداء الرأي ووجهة النظر والسب والقذف والتشهير والتجريح.

ولفت إلى أن “الناس في هذا الموضوع طرفا نقيض، فالبعض يرى ضرورة فتح الفضاء الإلكتروني للتقييم والتعليق كيفما شاء، فيما يرى آخرون أن ما يصدر عن الشخص يمكن أن يحاسب عليه”.

طرف وسط:

وأوضح المحامي أن الطرف الوسط بين الطرفين هو روح القانون الذي يترك مساحة للرأي والتعبير عن وجهة النظر دون إلحاق ضرر بالآخرين وسبهم؛ لأن ذلك يخرج الشخص من دائرة إبداء الرأي.