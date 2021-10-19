نجح الفريق الكروي الأول بـ الهلال في تحقيق فوز ثمين على حساب جاره النصر بثنائية لهدف والتأهل إلى المباراة النهائية لـ دوري أبطال آسيا.

وتمكن الزعيم من التأهل لنهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة خلال آخر 17 عامًا، وبالتحديد منذ عام 2003 منذ أن ظهرت البطولة بمسماها الجديد.

الهلال يطارد اللقب الرابع:

وحقق الزعيم اللقب بعام 2019 للمرة الثالثة ويسعى للفوز يوم 23 نوفمبر المقبل باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

ومحليًّا خلال العام الحالي، كان الزعيم حقق الفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ليقترب بقوة من الفوز بدوري أبطال آسيا وتحقيق لقبين خلال العام الحالي.

ملخص ديربي الرياض:

وبدأ ديربي الرياض، الذي أُقيم على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض بشكل سريع، وكاد النصر أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة عند طريق لاعبه عبدالله مادو، إلا أنه أهدرها.

وأطلق ماثيوس بيريرا تسديدة قوية، إلا أنها مرت بجوار القائم الأيمن لفريق النصر، قبل أن ينجح الهلال في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 17 عن طريق لاعبه المالي موسى ماريغا.

وسجل ماريغا الهدف الأول عند الدقيقة 17 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تلقيه تمريرة مميزة من الفرنسي بافيتيمبي غوميز، ليشتعل ديربي القارة بعد الهدف بحثًا عن هز الشباك مجددًا.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط العالمي وتمكن تاليسكا من تسجيل التعادل برأسية مميزة عند الدقيقة 50 بعد ركلة ركنية، وأطلق النجم البرازيلي تسديدة قوية، ولكنها مرت بجوار قائم الهلال.

وتمكن النجم سالم الدوسري من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 71 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتهز شباك وليد عبدالله، واستمرت محاولات الفريقين لإحراز هدف جديد وسط دفاع قوي، لتنتهي مباراة النصر ضد الهلال بفوز الزعيم.