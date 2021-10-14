توقع الناقد الرياضي محمد الشيخ أن الهلال سيتمكن من الوصول لـ نهائي دوري أبطال آسيا نسخة العام الحالي، مضيفًا أن فرصه أفضل من نادي النصر للمضي قدمًا في البطولة.

وتحدث الشيخ لـ برنامج ” أكشن مع وليد” المذاع على قناة MBC Action قائلًا: ” الزعيم متمرس في البطولة الآسيوية ويعرف كيف يذهب إلى النهائي”.

وتابع محمد الشيخ: “النصر ستكون حظوظه أقل في الوصول للنهائي”.

بُشرى لـ الهلال والنصر

وفي سياق آخر، تلقى ناديا الهلال والنصر خبرًا سارًا وذلك قبل مواجهة فريقي بيرسبوليس الإيراني والوحدة الإماراتي على الترتيب في ربع نهائي دوري أبطال آسيا غدًا السبت.

وكانت وزارة الرياضة أعلنت أمس الخميس عن رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري بنسبة 100% في مباريات دور الـ8 بدوري أبطال آسيا لفرق غرب القارة، التي تُقام في السعودية.

اشتراطات الحضور الجماهيري

وسيكون الحضور الجماهيري مقتصرًا في تلك المباريات على المشجعين فوق الـ12 عامًا الذين أكملوا الحصول على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة، وفقًا لما يُظهره تطبيق توكلنا حول حالة المشجع.