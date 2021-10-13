حرص حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب السعودي الأول، محمد العويس على طمأنة الجماهير بعد الإصابة التي تعرض لها أمام الصين.

محمد العويس يُطمن الجمهور على الإصابة

وقال محمد العويس عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “شكرًا لكل اللي سأل عني وتواصل معي وشكرًا للجمهور السعودي على مشاعركم الجميلة كلنا يد واحدة، وبإذن الله ندعم بعضنا البعض ونوصل لكأس العالم”.

ونشر محمد العويس صورة للاعبي المنتخب السعودي عبر حسابه على موقع “انستقرام”، وعلق قائلًا: “ألف مبروك الثلاث نقاط للشعب السعودي.. وبخصوص إصابتي الحمد لله قدر الله وما شاء فعل والعودة قريبة بإذن الله”.

الجماهير تدعم العويس

وتعرض حارس الأخضر لإصابة قوية في ركبته خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة السعودية ضد الصين، ولم يستطع استكمال المواجهة ليشارك الحارس فواز القرني بدلًا من عند الدقيقة 69.

ودشنت الجماهير هاشتاق يحمل اسم “تقوم بالسلامة يا عويس” عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، لدعم حارس مرمى الأخضر بعد إصابته، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).