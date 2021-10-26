رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير الرياض بالنيابة بقصر الحكم اليوم –عبر الاتصال المرئي- اجتماع محافظي محافظات المنطقة ومسؤولي الإمارة للعام المالي 1442- 1443هـ .

أهمية استراتيجية استدامة الرياض

وفي بداية الاجتماع رفع سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة في كلمة له خالص التهنئة للقيادة الرشيدة على نجاح قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي رأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – ونجاح مخرجاتها الاستراتيجية والبيئية.

إطلاق استراتيجية استدامة الرياض

كما رفع سموه الشكر لسمو ولي العهد على إطلاق استراتيجية استدامة الرياض، وقال سموه: إن ذلك يأتي امتداد للدعم السخي والرؤى الطموحة والخطط الاستراتيجية من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في سبيل تنمية هذا الوطن وتحقيق طموحات أبناءه من خلال المشروعات المتنوعة والشاملة في جميع المجالات.

وأكد الأمير محمد بن عبدالرحمن على بذل الجهود للارتقاء بالعمل في جميع المجالات وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة المواطنين والمقيمين في محافظات المنطقة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات حيالها.