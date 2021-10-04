تألق نجم فريق ليفربول، المصري الدولي محمد صلاح، بشكل لافت أمام مانشستر سيتي، ليكون من أبرز لاعبي الجولة السابعة في الدوري المصري لكرة القدم.

محمد صلاح يخطف الأنظار:

وخطف محمد صلاح الأنظار خلال مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي التي أقيمت على ملعب “أنفيلد”، حيث نجح في صناعة الهدف الأول الذي أحرزه ساديو ماني، وسجل الهدف الثاني بمهارة رائعة.

وأصبح المصري الدولي محمد صلاح أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم برصيد 9 أهداف، حيث نجح في إحراز 6 أهداف، كما قدم 3 تمريرات حاسمة.

التشكيل المثالي للجولة السابعة:

وحصل صلاح على أعلى تقييم في الجولة السابعة من البريميرليج، حيث نال 9.2 درجة، ليكون على رأس التشكيلة المثالية بالجولة، وفقًا لموقع “هوسكورد” العالمي، المتخصص في الأرقام والإحصاءات.

وجاء التشكيل المثالي لمنافسات الجولة السابعة من البريميرليج كالتالي؛ في حراسة المرمى، كرول (نورويتش سيتي)، وفي الدفاع؛ ثنائي توتنهام هوتسبير، ريجيلون ورويال، شالوبا (تشيلسي) وهانلي (نورويتش سيتي).

ويقود خط الوسط؛ هوانج هي تشان (وولفرهامبتون)، نورمان (نورويتش سيتي)، هويبيرج (توتنهام)، صلاح (ليفربول)، وفي الهجوم؛ مبيومو (برينتفورد) وخيمينيز (وولفرهامبتون).