رعت مؤسسة مداد الخير، يوم الأربعاء، حفل تكريم حافظات القرآن الكريم المقدم من جمعية الفرقان ورئيسة مجلس الإدارة وعدد من منسوبات تحفيظ كتاب الله ومشرفة التحفيظ.

وبدأ الحفل بكلمة رئيس مجلس إدارة جمعية الفرقان، الأمير فيصل بن نايف بن فيصل آل سعود، والذي رحب فيها بجميع الحضور والمتطوعات ومنسوبات التحفيظ.

وقال الأمير فيصل: أسأل الله أن يجعلنا ممن يسعى لخدمة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل جمعنا هذا شاهدًا علينا بالخير.

وتابع: “أسأل الله أن يهدي قلوبكن لما يحب ويرضى ويرزقكن الثبات، وأن يجعلكن مباركات أينما كنتن”، ثم شكر معهد مداد الخير على الجهود المميزة منذ دخولهم تحت مظلة جمعية الفرقان وشكر معلمات القرآن الفاضلات.

نماذج حسنة:

كما شكر في نهاية كلمته جميع القائمين والمتطوعين على ما قاموا به من جهود في إخراج مثل هذه النماذج الحسنة، وكذلك شكر معهد مداد الخير على الجهود المميزة منذ دخولهم تحت مظلة جمعية الفرقان وشكر معلمات القرآن الفاضلات.

تلا ذلك عرض تعريفي عن الجمعية وعن مؤسسة مداد الخير.

وفى السياق ذاته، قدمت رئيسة مجلس الإدارة شكرها وامتنانها لجمعية الفرقان والحضور الكريم، ومن ثم استمع الحضور إلى عدد من التلاوات لبعض الحافظات لكتاب الله الكريم.

وقالت الأميرة مها بنت مساعد: ها نحن اليوم نقف بكل فخر واعتزاز بحفل تكريم حفظة كتاب الله والمجازين بسند رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كما شكرت الأميرة مها جمعية الفرقان وجهود القائمين عليها في خدمة كتاب الله من المعلمين والعاملين والسائلين في هذا الفضل العظيم.

ونوهت بالقول: وليعلم الجميع أننا لم نكن هنا بجهد منا، ولكن اصطفاء وحبًّا من الله لنا في هذا المكان الشريف، بقدر هذه المحبة يجب إخلاص النية وابتغاء مرضاة الله.

وفي ختام الحفل تم تكريم حافظات كتاب الله وتقديم الهدايا لهن.