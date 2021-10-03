أعلن نادي النصر قبل قليل عن وصول المدرب الجديد للفريق الكروي الأول، البرتغالي بيدرو إيمانويل إلى الرياض وذلك لتولي المسؤولية الفنية بعد إقالة البرازيلي مانو مينيز.

بيدرو إيمانويل يقود النصر في توقيت صعب

وكان العالمي أعلن أول أمس الجمعة عن تعاقده مع المدرب بيدرو إيمانويل صاحب الـ45 عامًا لتدريب الفريق بعد إقالة مينيز بسبب الخسارة من نادي الاتحاد في الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصبح بيدرو إيمانويل خامس مدرب برتغالي يتولى قيادة العالمي في تاريخ النادي العاصمي.

ماذا حققت المدرسة البرتغالية للعالمي ؟

ودرب العالمي من المدرسة البرتغالية كل من آرثر جورج في 2001 وماريو باريتو في 2006 الثالث كان هيلدر مدرب نادي الحزم حاليًّا في 2019، رابعًا روي فيتوريا الذي قاد العالمي وحقق معه لقب دوري ولقب سوبر محلي بجانب الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2020.

ونجح النصر في الفوز ببطولتين فقط مع المدرسة البرتغالية في التدريب وكانا مع المدرب روي فيتوريا، كما لم يوفق مع المدرب آرثر جورج حيث خسر 4 نهائيات.

ويستعد النصر لمواجهة فريق الوحدة الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم 16 أكتوبر الجاري.