أكد المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للفريق الكروي الأول في النصر على أن العالمي سيفاجئ الهلال غدًا، وذلك عند لقاء الفريقين بدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا.

تعليق مدرب النصر

وتحدث إيمانويل في المؤتمر الصحفي قائلًا: “فخر للسعوديين وصول فريقين لنصف النهائي، ونسعى غدًا لتقديم أداء مميز وحصد بطاقة التأهل، ومستعدون ولدينا ثقة بأنفسنا”.

وأضاف إيمانويل: ” عملنا على إعداد اللاعبين بشكل جيد بدنيًا وفنيًا، وسوف نقاتل حتى اللحظة الأخيرة، وجماهير العالمي ستشاهد غدًا فريقًا ينال رضاهم”.

وعد إيمانويل لجماهير العالمي

وواصل مدرب العالمي قائلًا: “الفريقان على نفس المستوى الفني، وهذه المباراة تحتاج لاستراتيجية وخطة، والمفاجأة غدًا ستكون نتيجة المباراة”.