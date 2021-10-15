وجه المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، رسالة خاصة لجماهير النادي، وذلك قبل مباراة الوحدة الإماراتي غدًا في دور الـ8 ببطولة دوري أبطال آسيا.

رسالة مدرب النصر للجماهير:

وتحدث المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الوحدة قائلًا: “رسالتي لجماهير العالمي، معًا سنكون أقوى، نتمنى غدًا الملعب ممتلئًا والدعم مستمر طوال وقت المباراة”.

العالمي على أتم استعداد:

وواصل إيمانويل قائلًا: “مباراة الغد تعتبر نهائية، وأعرف فريق الوحدة جيدًا وأعرف أيضًا لاعبي فريقي ووضعت الخطة المناسبة للفوز غدًا”.

وأضاف مدرب النصر: “لم أملك الوقت الكافي لإعداد الفريق، ولكن الأهم وجود العنصر الفني، نحترم فريق الوحدة ومباراة الغد مهمة للطرفين”.

ويسعى العالمي لتكرار إنجاز النسخة الماضية من دوري الأبطال بالتأهل إلى دور نصف النهائي من البطولة كما حدث في نسخة 2020 حينما واجه نادي بيرسبوليس الإيراني في دور الـ4.

وأقيم التدريب الأخير لفريق الوحدة الإماراتي اليوم الجمعة في السادسة مساءً بتوقيت المملكة ثم المؤتمر الصحفي لمدرب الوحدة في السابعة مساءً، بينما في السابعة والربع أُقيم المؤتمر الصحفي لمدرب النصر وفي السابعة والنصف مساءً انطلق التدريب الأخير لنادي النصر في ملعب ”مرسول بارك” في الرياض.

ولم يسبق للعالمي أن تُوج بلقب دوري أبطال آسيا، كما شارك لمرة واحدة فقط ببطولة كأس العالم للأندية عام 2000 في البرازيل.

يذكر أن مباراة الغد ستكون أول مباراة للمدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، الذي تولى المسؤولية مطلع شهر أكتوبر الجاري خلفًا للبرازيلي مانو مينيز.