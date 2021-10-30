يرغب المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، في تحقيق فوزه الثاني على نادي الفيحاء، وذلك خلال المباراة التي تُقام اليوم السبت بين الفريقين بالجولة العاشرة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بيدرو خسر في المجمعة ضد الفيحاء:

وسبق للمدرب بيدرو أن تقابل مع الفيحاء مرتين حينما كان مدربًا للتعاون في موسم 2018/ 2019، حيث فاز في اللقاء الأول بثلاثية دون رد في بريدة، وخسر في المباراة الثانية بهدفين مقابل هدف في مدينة المجمعة.

مدرب النصر يطمح في الفوز الأول دوريًّا:

وكان بيدرو خسر في مباراته الأولى مع أصفر العاصمة بـ الدوري يوم الأحد الماضي أمام نادي الاتفاق.

الحكم التشيلي بيرو مارا فسيدير مباراة الفيحاء والنصر ويعاونه الحكم التشيلي كلاوديو أوروتيا ومواطنه أليخاندرو مولينا وسيكون الحكم عبدالصمد بكري حكمًا رابعًا وحكم الفيديو الإسباني جيل مانزانو ومساعده الحكم السعودي إبراهيم الدخيل.