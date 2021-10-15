أوضح المدرب الهولندي تين كات، المدير الفني للفريق الكروي الأول في نادي الوحدة الإماراتي، أن فريقه لا يخشى مواجهة نادي النصر غدًا السبت بربع نهائي دوري أبطال آسيا.

الوحدة لا يهاب النصر:

وتحدث تين كات بالمؤتمر الصحفي قائلًا: “أعرف المدرب بيدرو جيدًا، لكن مجموعة العالمي واحدة وتغيير المدرب لا يغير من شكل الفريق كثيرًا، والنصر يقدم أداء رائع لكن لا نهابه”.

وأضاف مدرب الوحدة: “العالمي يملك قوة بدنية وتكتيكية جيدًا، ونعلم نقاط ضعفه وقوته، فهو جيد بالكرات الهوائية، وأعيد وأكرر نحن لا نهاب أي فريق”.

مدرب الوحدة يتحدى:

وواصل مدرب الوحدة قائلًا: “أنا ألعب أمام العالمي وليس جمهوره، المباراة ستلعب داخل الملعب بتواجد الفريقين والطاقم التحكيمي.. لا أحد غيرهم سيشارك غدًا”.

أما محمد برغش لاعب الوحدة فقال: “سنواجه فريقًا كبيرًا ونحن جاهزون، واستعدنا عددًا من اللاعبين المصابين، وسنقدم قصارى جهدنا لخطف بطاقة التأهل”.