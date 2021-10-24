اعترف المدرب جريم جونز المدير الفني المؤقت للفريق الكروي الأول بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، أن فريقه لايزال بحاجة إلى التطور وذلك بعد التعادل مع فريق كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي بهدف لكل فريق.

ملخص مباراة نيوكاسل وكريستال بالاس

وكان كريستال بالاس تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب البلجيكي كريستيان بينتيكي بالدقيقة الـ57 ثم تعادل كالوم ويلسون للماجبيز في الدقيقة الـ66.

وتحدث المدرب جونز لـ شبكة Sky Sports قائلًا: ” أنا سعيد لأننا تعادلنا ولكن الفريق لم يكن في أفضل حالاته، هذا الأداء كان بعيدًا عما أريده ولكنها بداية لا بأس بها”.

مدرب روما السابق مرشح لتدريب الماجبيز

يذكر أن البرتغالي باولو فونسيكا مدرب روما الإيطالي السابق مرشح لتدريب الماجبيز بعد رحيل المدرب الإنجليزي ستيف بروس.

وسيواجه فريق نيوكاسل، منافسه تشيلسي في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي عصر السبت المقبل حيث تُقام المباراة على ملعب سانت جيمس بارك.

ويحتل الماجبيز المركز التاسع عشر ” قبل الأخير” في الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط.

وبوقت سابق، أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تعيين ياسر الرميان رئيسًا غير تنفيذي لمجلس إدارة نادي نيوكاسل يونايتد، فيما تم تعيين أماندا ستافيلي بي. سي. بي كابيتال بارتنرز، كعضو مجلس إدارة، وجيمي روبن ممثل الشركة الأخرى.

الرميان صاحب الـ51 عامًا لديه خبرة واسعة تقدر بـ 25 عامًا في المجال الاقتصادي والمالي كما عمل في العديد من الهيئات المالية في السعودية، وحاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فيصل.