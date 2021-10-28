باشرت فرق الدفاع المدني في منطقة الباحة، مساء اليوم الخميس، إنقاذ رجل انجرفت مركبته بوادي العقيق.

سيول وادي العقيق

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر” : أن مدني الباحة تمكن من إنقاذ رجل انجرفت مركبته في مجرى السيل بوادي العقيق، وهو بصحة جيدة – ولله الحمد.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير، وتشمل الحالة مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، وطقسًا رطبًا على سواحل الخليج العربي والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.