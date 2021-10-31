أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن أن ملعب مرسول بارك في الرياض سوف يحتضن مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد نجوم الهلال والنصر في موسم الرياض بيناير المقبل.

مرسول بارك يحتضن القمة

وأكد آل الشيخ خلال حديثه في تطبيق Space عبر “تويتر” على أن ملعب نادي النصر سيستضيف المباراة الجماهيرية والمرتقبة بين نجوم باريس المكونين من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، والفريق الموحد من لاعبي الهلال والنصر بقيادة المدرب الفرنسي أرسن فينغر.

يترقب جمهور الكرة السعودية المباراة التاريخية والمرتقبة بين الفريق الواحد المكون من نجوم الهلال والنصر، ونادي باريس سان جيرمان في بطولة كأس موسم الرياض في يناير المقبل.

وسيلعب البرازيلي تاليسكا و الفرنسي جوميز في فريق واحد ضد ميسي ونيمار ومبابي نجوم باريس سان جيرمان، كما سيعود الكاميروني فينسينت أبو بكر لاعب النصر والمالي يوسف ماريجا لاعب الهلال للعب في فريق واحد بعد تجربة بورتو البرتغالي، وذلك في مواجهة باريس سان جيرمان.

ميسي يعود مجددًا إلى السعودية

وسبق لـ ميسي أن تواجد في السعودية في مباراة جمعت بين منتخب الأرجنتين ومنتخب البرازيل عام 2018 في المملكة آنذاك تحت مسمى بطولة سوبر كلاسيكو.