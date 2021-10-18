يستضيف ملعب “مرسول بارك” في الرياض غدًا ديربي الهلال والنصر ذو النكهة الآسيوية، وذلك ضمن مباريات دور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.

مرسول بارك فأل خير لـ النصر:

ويعشق جمهور النصر هذا الملعب لما له من ذكريات جيدة مع أصفر العاصمة عند مواجهة الجار الأزرق، حيث لم ينجح الهلال في الفوز على النصر في هذا ملعب سواء كان اسمه مرسول أو باسمه السابق “ملعب جامعة الملك سعود”.

الهلال لا يعرف طعم الفوز عليه:

ولعب النصر مع الهلال للمرة الأولى على هذا الملعب في موسم 2018/ 2019 حيث كان يحمل مسمى جامعة الملك سعود وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق حيث كان الهلال متقدمًا في الشوط الأول بهدفين نظيفين لمهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز، إلا أن النصر نجح بإدراك التعادل في الشوط الثاني عن طريق مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي جوليانو.

وبموسم 2019/ 2020 لعب الهلال والنصر على ملعب مرسول بارك بالدور الأول ونجح النصر بالفوز على الهلال 2/ 1، إذ كان متأخرًا بهدف البرازيلي كارلوس إدواردو في الشوط الأول، إلا أنه نجح وسجل هدفين في الشوط الثاني بواسطة هدافه عبدالرزاق حمدالله.

وفي الدور الثاني من موسم 2020/ 2021، فاز النصر على الهلال بهدف دون رد سجله اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز في ملعب مرسول ضمن مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.