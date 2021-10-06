انتشر مرض غامض في الهند “حمى”، وبالتحديد في شمال الهند، ويبحث مسؤولو الصحة القلقون بشكل محموم عن إجابات بعد وفاة 24 طفلًا فجأة بعد إصابتهم بالمرض الغامض.

وفشل المسعفون في بالوال في توضيح سبب الحمى القاتلة وفتحوا تحقيقًا بشأنها، وقال خبراء: إن المرض الغامض يبدأ بآلام المفاصل والصداع والجفاف والغثيان وينتهي بالوفاة، وفق ما ذكرت “ميرور”.

وقال مسؤول صحي: “تم جمع العينات للتعرف على أسباب الحمى الغامضة”. وذكر أحد الآباء أن ابنته توفيت بعد نقلها إلى المستشفى تشكو من الحمى.

وقال الأب: “ابنتي اشتكت من الحمى مساء الخميس الماضي، أدخلناها إلى كلية الطب في نهاد لتلقي العلاج لكنها توفيت في المساء”، بينما قال آخر: إن ابنه كان يعاني من أعراض مماثلة وتوفي في اليوم التالي أيضًا.

وتأتي الأخبار المقلقة في الهند بعد وفاة أكثر من 50 شخصًا معظمهم من الأطفال، بسبب حمى غامضة أخرى في أغسطس الماضي.