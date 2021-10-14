كشفت وزارة الصحة الأردنية، مساء أمس الخميس، أن جرثومة شيغيلا، التي ظهرت في مدينة جرش، تسببت بالعديد من حالات التسمم.

وقالت الوزارة، إن هذه الجرثومة تنتقل من خلال الماء أو الغذاء أو اللمس، مؤكدة أن عدد الإصابات تحت السيطرة.

فرق متخصصة لدراسة الحالات

وتابعت أن هناك فرقة متخصصة أرسلت إلى منطقة انتشار الإصابة بجرثومة شيغيلا، لسحب عينات من مراكز بيع مواد غذائية.

من جهته، قال مدير مديرية الأمراض في وزارة الصحة الأردنية، علي الزيتاوي، إن 10 إصابات تأكدت بالجرثومة من ضمن 57 حالة اشتباه، مشيرًا إلى أن العينات المتبقية لا تزال في المختبر.

أعراض مرض الشيغيلا

كما أكد مدير صحة جرش، محمد الطحان، أن الحالات التي راجعت مستشفى جرش كانت بسيطة، مشيرًا إلى أن النتائج الأولية للفحوصات تظهر أن سبب التسمم هو جرثومة شيغيلا.

يذكر أن الشيغيلا عبارة عن عدوى معوية تسببها فصيلة بكتيرية تُعرف باسم “شيغيلا”، ومن أهم العلامات الدالة على الإصابة بها الإسهال الذي عادة ما يكون دمويًا، وآلام أو تقلصات المعدة المؤلمة، والحُمَّى والقيء.